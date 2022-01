Em abril do ano passado, Sérgio Letria, através da empresa Clave na Mão, aderiu ao programa ‘Garantir Cultura’ para a organização do festival O Jazz Tem Voz, que aconteceu em outubro em Lisboa. Foi financiado em 50%, conforme previsto na lei, com os restantes 50 a serem pagos depois do projeto finalizado, num prazo de 30 dias. “Quando terminou o festival demos então início ao processo para que nos fosse pago o que faltava”, diz ao CM. E foi aqui que o processo empancou, ainda não se percebe muito bem porquê. “Em causa estão 17 mil euros que ainda estamos à espera”, contabiliza Sérgio Letria. “Estamos agora a deparar-nos com muitas dificuldades, no contacto e nas respostas definitivas. Precisamos de indicações sobre o prazo em que isto vai ser resolvido para que também possamos fazer contas à vida”, desabafa. “O ‘Garantir Cultura’, programa que foi bem recebido, arrisca-se a ser um presente envenenado.”









Mas este não é caso único e, embora o programa tenha sido uma boia de salvação para a cultura, com uma dotação de 53 milhões, há casos que ainda aguardam o encerramento dos respetivos processos. Várias entidades artísticas, singulares e coletivas, queixam-se de atrasos que chegam a atingir três meses nos pagamentos, tendo a Provedoria de Justiça, segundo a agência Lusa, recebido mais de duas dezenas de queixas.

Em resposta ao CM, o Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais (GEPAC), que gere o ‘Garantir Cultura’, reconhece a “existência de eventuais atrasos no pagamento da segunda tranche” dos apoios, mas afiança que estes são “meramente pontuais e de curto prazo”. E garante: “Os prazos em geral têm sido cumpridos.”





O programa ‘Garantir Cultura’ já apoiou um total de 1741 projetos, 618 do tecido empresarial e 1113 projetos de entidades artísticas singulares e coletivas.