Agir, DJ Marfox e Fado Bicha entre os compositores do Festival da Canção 2022

Agir, DJ Marfox, Fado Bicha, Fábia Rebordão, PZ, Norton, Aurea e Kumpania Algazarra estão entre os artistas e bandas convidados pela RTP para comporem temas para o Festival da Canção de 2022, anunciou esta quinta-feira a estação pública.

"A edição de 2022 do Festival da Canção retoma o modelo dos anos anteriores e contará com 20 canções a concurso. 16 resultam de convites diretos da RTP, uma vez mais tendo em conta a representação da diversidade de géneros musicais, e as quatro restantes chegaram através do concurso de livre submissão aberto ao público, no qual foram recebidas mais de 600 canções", refere a RTP num comunicado divulgado esta quinta-feira.

A estação pública convidou a comporem canções: Agir, Aurea, Blacci, Cubita, DJ Marfox, Fábia Rebordão, Fado Bicha, FF, Joana Espadinha, Kumpania Algazarra, Maro, Norton, Os Azeitonas, PZ, Syro e Valas.

Os quatro compositores escolhidos através de concurso são Pedro Marques, Pepperoni Passion, The Mister Driver e Tiago Nogueira (Os Quatro e Meia).

A RTP divulgará "brevemente mais detalhes da próxima edição do Festival da Canção", cujo vencedor irá representar Portugal no Festival Eurovisão da Canção, que irá decorrer em Turim, Itália, em maio de 2022.

A canção "Love is on my side", composta por Tatanka e interpretada pelos The Black Mamba, venceu este ano o Festival da Canção, tendo representado Portugal no Festival Eurovisão da Canção, que decorreu em maio em Roterdão, nos Países Baixos.