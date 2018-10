Cantor português partilhou vídeo a cantar a música 'Coração Não Tem Idade'.

O cantor português Agir fez um cover do tema 'Coração Não Tem Idade', de Toy, e surpreendeu os fãs ao partilhar o momento musical.Na publicação feita no Instagram pelo cantor, são vários os comentários que dizem ter ficado surpreendidos com esta nova versão, referindo até que é melhor do que a original.Recorde-se que o tema cantado por Toy fez sucesso durante o verão.