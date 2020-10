O professor e ensaísta português Vítor Aguiar e Silva, crítico do novo acordo ortográfico, é o vencedor do Prémio Camões 2020, anunciou esta terça-feira a ministra da Cultura, Graça Fonseca. “A atribuição do Prémio Camões a Vítor Aguiar e Silva reconhece a importância transversal da sua obra ensaística, e o papel ativo relativamente às questões da política da língua portuguesa e ao cânone das literaturas de língua portuguesa”, lê-se na ata da reunião do júri da 32ª edição do mais importante prémio da língua portuguesa.





Vítor Aguiar e Silva nasceu em 1939 em Real, Penalva do Castelo. Foi professor da Universidade de Coimbra até 1989, ano em que solicitou a transferência para a Universidade do Minho, onde foi professor catedrático, fundou o Centro de Estudos Humanísticos e desempenhou as funções de vice-reitor. Tem-se dedicado ao estudo da literatura portuguesa, da obra camoniana e das metodologias literárias, domínio em que a sua investigação é internacionalmente reconhecida. Tem desempenhado funções docentes em universidades estrangeiras. Venceu o Prémio Vergílio Ferreira, o Prémio Vida Literária e o prémio Vasco Graça Moura.