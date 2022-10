Arrancam este sábado, em Amarante e no Porto, as comemorações do centenário do nascimento de Agustina Bessa-Luís (1922-2019). Programadas estão um conjunto de iniciativas destinadas a valorizar e a promover o legado artístico e cultural da escritora.



Às 12h00, em Amarante - terra natal de Agustina -, tem lugar uma sessão solene com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, na inauguração da exposição ‘Feminino, Uma História Ficcionada’, no Museu Municipal Amadeo de Souza-Cardoso (patente até 28 de maio de 2023).









