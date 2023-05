“Solistas excecionais e uma orquestra de alto gabarito numa produção impactante, cheia de efeitos visuais e com cenários elaborados.” É assim que António Ariza, diretor musical de ‘Aida’, descreve a ópera que chega a Portugal no próximo dia 9.



Considerada uma das maiores criações operáticas de todos os tempos, ‘Aida’, com quatro atos e oito cenas, sobe ao palco do Coliseu Porto Ageas dia 9 de maio, do Coliseu de Lisboa a 10, Casino Estoril a 11, e Centro de Artes de Águeda a 12.









