Álbum de homenagem a Carlos Paião chega esta sexta-feira ao mercado

Músico morreu há 30 anos.

Por Miguel Azevedo | 01:30

Um ‘Pó de Arroz’ recheado de cordas e a puxar para os Beatles, um ‘Ga-gago’ numa versão quase ‘Lust for Life’, uma ‘Canção do Beijinho’ mais ‘update’, um ‘Sr. Extraterrestre’ num delírio electrónico e um ‘Vinho do Porto’ menos pop. Provavelmente soariam assim, nos dias de hoje, as canções de Carlos Paião. Esta é, pelo menos, a releitura que o projeto Paião faz hoje das canções deixadas por um músico ímpar que, afinal, até era médico de formação.



João Pedro Coimbra (Mesa), Marlon (Azeitonas), Jorge Benvinda, Nuno Figueiredo, (ambos dos Virgem Suta) e Via são os músicos que, se em 2017 aceitaram um convite da RTP para montar um projeto de homenagem a Carlos Paião para ser apresentado no Festival da Eurovisão, depressa perceberam que dali tinha que nascer um disco. O álbum chega esta sexta-feira ao mercado como forma de fazer lembrar um dos mais originais artistas da música portuguesa, 30 anos depois da sua morte.



"Esta é a nossa tentativa humilde de trazê-lo de novo para a linha da frente. A ideia foi pegar nestas músicas, respeitá-las, mas tentar mostrar onde é que o Paião estaria em 2018. Por isso é que este disco está cheio de voos rasantes", explica João Pedro Coimbra. "Tudo isto foi uma grande responsabilidade. O Carlos era um grande escritor e compositor e pegar neste legado foi uma grande honra", afirma o músico que ainda tem bem presente o dia da morte de Carlos Paião, a 26 de Agosto de 1988: "Fiquei impressionado. Ainda hoje me arrepio quando ouço falar dele, porque o Carlos está muito presente no imaginário das pessoas."



O disco, que reúne dez temas icónicos de Paião, foi aprovado pela família do cantor, pelos pais e pela viúva. "Ela enviou-nos um email a dar-nos os parabéns e isso para nós foi muito importante. Não queríamos que isto fosse uma biografia não autorizada", remata.