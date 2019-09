Álbum póstumo com músicas novas de Leonard Cohen sai em novembro

Um álbum póstumo com músicas novas do autor e compositor canadiano Leonard Cohen, intitulado "Thanks for the Dance", é editado a 22 de novembro, revelou esta sexta-feira a editora Sony Music.

"Num novo álbum póstumo, Leonard Cohen tirou à morte a última palavra", refere a editora, a propósito deste álbum que "não é uma coleção comemorativa de lados B e ensaios, mas uma inesperada colheita de novas canções, entusiasmante e vital, uma continuação do último trabalho do mestre".

Leonard Cohen morreu em 2016, aos 82 anos, semanas depois de ter lançado "You Want it Darker", e das gravações desse álbum ficaram ainda excertos de músicas inéditas que o filho Adam Cohen decidiu concluir, cumprindo um desejo do pai.