Álbum único de Wu-Tang Clan vendido pelo governo dos EUA

O álbum "Once Upon a Time in Shaolin", dos Wu-Tang Clan, confiscado em 2018 ao antigo gestor de fundos Martin Shkreli, foi vendido pelo governo dos Estados Unidos da América, anunciou o Departamento de Justiça daquele país.

Em comunicado divulgado na terça-feira, o Departamento de Justiça anunciou ter vendido a cópia única do álbum do coletivo de hip-hop a um comprador cuja identidade permanece confidencial.

As receitas provenientes da venda - também elas por revelar - reverteram para o valor em dívida por Shkreli resultante da sua condenação em tribunal por fraude.