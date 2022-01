Tinha Alceu Valença regressado ao Brasil, em janeiro de 2020, depois de dois concertos em Portugal, quando a Covid-19 o apanhou de surpresa. “Eu e os músicos começámos com alguns sintomas. Depois testámos e demos positivo, eu, a minha mulher e o meu filho também”.Isolado e confinado à sua casa no Rio de Janeiro, numa altura em que a pandemia começava a fechar o Mundo, o músico brasileiro de 75 anos voltou “a reaproximar-se do violão como já não o fazia há muitos anos”, diz.