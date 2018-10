Alexandra Moura: “Fazer coleções envolve um investimento não só do nosso tempo, como do nosso amor”

A designer abriu as portas do seu atelier no Príncipe Real, que é como quem diz do seu mundo, um lugar “cósmico” de ideias e inspirações.

Vem do complexo mundo das Ciências para um mundo não menos complexo nem menos sonhador ou ambicioso: o da Moda. Alexandra Moura é uma das designers portuguesas mais surpreendentes e criativas. Formou-se no IADE, especializando-se em Projetos de Design de Moda. Desfilou a sua primeira coleção em 2002, abrindo o seu atelier no início do milénio, mas só em 2005 deixou entrar quem queria vestir Alexandra Moura.Hoje, a marca Alexandra Moura está internacionalizada, Alexandra está feliz, e as possibilidades são infinitas. É no seu atelier no espaço Embaixada, no Príncipe Real, que a magia acontece. Foi também lá que conversámos com a designer sobre como é trabalhar em moda, a sua capacidade voyeur da indústria, e o mundo incrível que é a seu processo criativo.Leia a entrevista na Máxima