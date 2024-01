A Companhia de Teatro de Almada (CTA) quer celebrar, em grande, os 50 anos da Revolução dos Cravos. Na apresentação do programa deste ano, no Teatro Joaquim Benite, o diretor artístico do grupo, Rodrigo Francisco, anunciou a estreia de ‘A sorte que tivemos! – Um espetáculo sobre Abril’, para o qual contribuíram os dramaturgos









António Cabrita, Jacinto Lucas Pires, Luísa Costa Gomes, Patrícia Portela e Rui Cardoso Martins. Martim Sousa Tavares assinará a música deste projeto. O responsável anunciou ainda que aquela estrutura da Margem Sul vai organizar, juntamente com o Arquivo Ephemera de José Pacheco Pereira, quatro exposições que ilustrarão “o modo como a liberdade alcançada em 1974 proporcionou uma explosão do teatro independente”.

Além deste espetáculo, que deverá estrear a 12 de abril com encenação de Teresa Gafeira, a CTA estreará ainda ‘O futuro já era’, que assinala o regresso do encenador alemão Peter Kleinert a Almada (em março) e ‘Tudo tem um começo’, com texto e encenação de Rodrigo Francisco (dezembro). A reposição de ‘Além da Dor’, que a SPA considerou o Melhor Espetáculo de 2022, é outro destaque do programa.





Teatro estrangeiro





Entre as produções estrangeiras, destaque para a apresentação da peça ‘Sans tambour’, pelo Théâtre des Bouffes du Nord (julho).





criadores de fora









muitos Concertos





Além da programação para a infância e dos bailados, estão agendados concertos de Jorge Palma, Carolina Deslandes e Luísa Sobral.