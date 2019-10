Almada recria em cena amor de Pedro e Inês

A peça ‘Reinar depois de Morrer’, que o espanhol Luis Vélez de Guevara (1579-1644) escreveu inspirado na história dos amores trágicos de Pedro e Inês, chega nesta semana ao palco do Teatro Municipal Joaquim Benite, em Almada, pela mão do encenador Ignacio García, diretor do Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, Espanha.Em cena, a história que os portugueses tão bem conhecem é contada em verso mas o diretor espanhol não vê nisso um obstáculo ao prazer do espectador. "Tenho feito peças em verso em todos os continentes, trabalhei em África, na Índia, na Colômbia", diz García. "Tudo o que é importante na vida – como o amor ou o trabalho – exige esforço. O teatro poético, tal como Shakespeare o escreveu, usa uma linguagem complexa e só ela pode ajudar a compreender o que é mais profundo no ser humano."Encantado com o elenco português que dirigiu – liderado por José Neves (como Pedro) e Margarida Vila-Nova (Inês) – que classifica de "maravilhoso", o madrileno Ignacio García espera que o público se encante com a mensagem que este espetáculo contém. "A peça revela como o poder tirânico destrói as pessoas e como alguns – como Inês – se mantém fiéis aos seus princípios e valores."No elenco desta produção estão também os atores João Lagarto, Ana Cris, David Pereira Bastos, Maria Frade, Leonor Alecrim e Pedro Walter. Peça fica em cena em Almada até 17 de novembro. Depois, vai ao Porto, a Madrid e a Almagro.Com cenografia do artista plástico José Manuel Castanheira e figurinos de Ana Paula Rocha, ‘Reinar depois de Morrer’ tem a duração de hora e meia e destina-se a público maior de 12 anos. Os bilhetes para ver a obra no Teatro Joaquim Benite, em Almada, custam 13 euros.