Altice aposta a Norte e dá nome ao Forum Braga

Acordo assinado esta segunda-feira garante promoção de espetáculos e vendas de bilhetes.

Por Fátima Vilaça | 01:30

Há momentos e eventos que não podem acontecer só em Lisboa e no Porto. Já não faz sentido alguém fazer 800 quilómetros para assistir a um concerto e, por isso, esta aposta em Braga". Alexandre Fonseca, presidente executivo da Altice, assinou ontem um protocolo com a InvesteBraga - entidade gestora do Forum Braga. Além de dar nome ao segundo maior centro de congressos e sala de concertos do País, a Altice garante, também, o apoio tecnológico ao Forum.



O 'casamento' tem, para já, o prazo de três anos. O investimento da Altice ronda um milhão de euros.



O Altice Forum Braga, que é hoje inaugurado por Marcelo Rebelo de Sousa - e, à noite, recebe o primeiro concerto da digressão dos norte-americanos Thirty Seconds to Mars em terras lusas - foi alvo de uma requalificação recente. Após 9,5 milhões de euros de investimento, o espaço passa a ter uma sala de concertos com capacidade para 12 mil pessoas e um auditório com 1450 lugares.



Para o responsável da Altice, "um espaço com potencial para oferecer espetáculos de dimensão nacional". Ricardo Rio, presidente da Câmara de Braga, aplaude a parceria, diz que "garante o sucesso que a autarquia sonhou para o Forum". O autarca sublinha que esta união tem o limite de três anos, apenas por ser "o tempo que falta para o fim deste mandato".



Com a parceria, além dos eventos, a Altice garante, também, a promoção, venda de bilhetes, inovação e tecnologia.