Álvaro Covões promete anunciar concertos para os quatro primeiros dias de junho

O diretor da promotora de espetáculos Everything is New, Álvaro Covões, revelou, em entrevista à Antena 3, que vai anunciar concertos ainda esta semana.Álvaro Covões promete espetáculos ao vivo já para os dias 1, 2, 3 e 4 de junho.A partir do próximo mês as salas de concertos começam a reabrir, mesmo com lotação reduzida.