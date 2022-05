AM de Lisboa sugere gratuidade nos museus municipais para jovens nacionais ou estrangeiros

A Assembleia Municipal de Lisboa aprovou esta terça-feira uma proposta do BE que recomenda à câmara a implementação da gratuidade em todos os museus municipais para todos os jovens, nacionais ou estrangeiros, até aos 25 anos.

O grupo municipal do PSD discordou da abrangência da medida a jovens turistas sem qualquer ligação à cidade e ao país, pelo que a votação da recomendação do BE separou nacionais de estrangeiros, mas acabaram por ser ambos aprovados por maioria.

A gratuidade em todos os museus sob tutela da Câmara Municipal de Lisboa para todos os jovens nacionais até aos 25 anos foi aprovada apenas com a abstenção do Chega e IL e os votos a favor dos restantes, enquanto a mesma medida para jovens estrangeiros teve os votos contra do Chega, a abstenção do PSD, PAN, IL, MPT e PPM e os votos a favor do BE, Livre, PEV, PCP, PS, Aliança, CDS-PP e independente do Cidadãos por Lisboa (eleito pela coligação PS/Livre).

A recomendação do BE sugere ainda que os museus municipais devem adaptar a programação cultural "ao público mais jovem, com recurso a arte urbana, a visitas guiadas, à música, à performance artística e a artistas lisboetas jovens", assim como promover a exposição de trabalhos de artistas jovens, servindo como plataforma de afirmação e divulgação do trabalho dos mesmos.

Entre as medidas propostas, foi rejeitada a ideia de que os museus sob tutela da câmara se deveriam elaborar "uma programação expositiva comprometida com o combate às desigualdades sociais e que dê visibilidade a artistas em situações de exclusão social", que teve os votos contra do PSD, IL, PPM, Aliança, CDS-PP e Chega, a abstenção do PS e MPT e os votos a favor do BE, Livre, PEV, PCP, PAN e independente do Cidadãos por Lisboa.

A recomendação do BE sugere ainda que a câmara "faça esforços no sentido de instar o Governo a estender esta medida aos museus nacionais", proposta que foi aprovado por maioria.