Amália recordada este sábado em palco na Altice Arena

Amar Amália’ não é só uma espécie de imperativo nacional. É também o nome de um espetáculo que amanhã tem lugar na Altice Arena, em Lisboa, que recorda a fadista na véspera do vigésimo aniversário da sua morte (a diva do fado deixou-nos a 6 de Outubro de 1999).Aurea, Paulo de Carvalho, Simone de Oliveira, Amor Electro, Marco Rodrigues, Jorge Palma e Dulce Pontes sobem agora ao palco da maior sala de Portugal para recordar a "voz de todos nós".Com direção artística de Diogo Clemente e Tiago Pais Dias, ‘Amar Amália - 20 anos de Saudade’ promete lembrar, sentir e renovar o espírito da fadista, mas mas também atrair as novas gerações com o contributo de artistas que ao palco da Altice Arena vão levar as suas próprias versões do reportó- rio eternizado por Amália Rodrigues.Recorde-se que, no passado dia 23 de julho (aniversário da artista), a Fundação Amália Rodrigues apresentou o Programa de Comemorações do Centenário do Nascimento de Amália Rodrigues, a celebrar em 2020, onde se incluía precisamente os concertos ‘Amar Amália - 20 Anos de Saudade’. O programa conta com o Alto Patrocínio do Presidente da República.O espetáculo ‘Amar Amália’ estreou-se a 16 de fevereiro, na Altice Arena. Na altura, a Paulo de Carvalho, Dulce Pontes, Marco Rodrigues e Amor Electro juntaram-se Maria Emília, Sara Correia e Vanessa da Mata.No dia 8 de novembro, ‘Amar Amália’ estreia no Pavilhão Multiusos de Guimarães e, uma semana depois (16), no Pavilhão Rosa Mota, no Porto.