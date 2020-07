Amália representa a mais fulgurante carreira musical do século XX em Portugal

Mais do que a paixão cantava a mágoa, mas a diva do Fado acabou por encontrar alguma felicidade nos homens que lhe preencheram a vida e o coração. Um primeiro casamento falhado, um romance impossível e proibido que deixou marcas profundas, reis, cantores e famosos. Conheça as cordas que fizeram chorar a guitarra portuguesa da vida romântica e do destino de Amália Rodrigues.