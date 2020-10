“Amor é perdoarmos”: Karlon Krioulo reúne amigos em novo projeto

Karlon Krioulo lançou um novo videoclipe extraído do álbum Griga. 'Ku Amor' é um tema que resulta da fusão entre a música tradicional cabo-verdiana e o Hip-Hop.



A partir da canção Narina, original de Orlando Pantera eternizado pela cantora Lura, Karlon deu o seu toque pessoal numa música que apela ao amor. "Ku Amor (com amor) é dar amor ao outro, perdoarmos quando sentimos 'stress'. É um tema sobre as vítimas da guerra, antepassados com aquele trauma da guerra que nós todos sabemos. Quero deixar uma mensagem positiva, para que quando a ouvirem sintam uma boa vibração", realça o cantor que reuniu alguns amigos para participar no videoclipe realizado por Sbrugens . São eles Sam the Kid, AC Firmino, e Carlão. Também Teresa Ricou, Maria Tavares, X-Acto entre outros que cantam a música na voz de Karlon Krioulo.

O rapper continua a sua carreira a solo. Depois da banda Nigga Poison em parceria com Pragga Donzalla nos anos 90, Karlon seguiu com uma carreira a solo onde entre outros projetos gravou os álbuns Passaporti e Griga.



Apesar de todos os problemas relacionados com a pandemia Covid-19 neste ano de 2020 Karlon não tem abrandado o ritmo e já gravou três projetos diferentes, Comet Cuts, Aquecedor e Ismos. O ano ainda não acabou e como diz Karlon Krioulo: "Voçes sabem o que a casa gasta".