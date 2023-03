Dale Davis nunca esquecerá o momento em que foi avisado da morte de Amy Winehouse. "Eu estava a ensaiar quando me contaram. Afundei na cadeira e disse: ‘Eu ia vê-la esta noite’. Foi um choque porque tinha falado com ela na véspera e saído com ela duas noites antes".



Dale Davis, baixista, diretor musical da banda de Winehouse e amigo pessoal da cantora, está de regresso a Portugal, com o mesmo coletivo que acompanhou a artista, para tocar as canções por ela imortalizadas, mas agora com nova vocalista, Bronte Shande.









