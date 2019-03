Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ana e Zé Pedro, um casal da treta

Peça vai estrear no dia 25 de abril no Teatro Villaret.

Por Miguel Azevedo | 01:30

Depois de ‘Conversa da Treta’ e ‘Filho da Treta’, vem agora aí o ‘Casal da Treta’. O elo comum a todos eles é o ator José Pedro Gomes, mais conhecido nestas lides de deitar conversa fora como Zezé. A sua parceira será, desta feita, a veterana atriz Ana Bola. A peça vai estar em cena no Teatro Villaret, em Lisboa, a partir do dia 25 de abril.



Para efeitos de ficção, se em ‘Conversa da Treta’ Zezé teve a companhia do seu melhor amigo Toni (António Feio) e mais recentemente, em ‘Filho da Treta’, do disparatado Júnior (António Machado), agora o mestre do desconversar vai ter como parceira, nada mais nada menos, do que a sua mulher, Détinha.



Para ouvir naquele registo em que se sabe que à partida não se aprende nada, "estão décadas de vida em comum recordadas na medida do possível: os estafermos dos filhos, o bairro onde sempre despejaram o lixo, o casamento que só quem foi lá é que o esqueceu", lê-se na sinopse da peça.



Pelo palco, vão passar temas como o poliamor, o fitness, a "prótese" da próstata ou o "forno" uterino, até porque para este casal não há tabus.



"Mas Zezé e Détinha têm alguns segredos um do outro... Lamentavelmente (ou lamentavelmentemestes, diria Zezé), e os portugueses vão ter de os saber".



Produzido uma vez mais pela Força de Produção, os textos são da autoria de Filipe Homem Fonseca, Mário Botequilha e Rui Cardoso. A peça estará em cena de quinta a sábado às 21h30 e domingos às 17h00.