Ana Malhoa na noite de S. João em Vila do Conde

A Câmara de Vila do Conde revelou esta terça-feira o programa das festas de São João, que conta com concertos de nomes bem conhecidos da música portuguesa ao longo do próximo mês, incluindo Tony Carreira no dia 16 e Ana Malhoa na noite de 23 de junho.

Segundo a autarquia, os concertos vão decorrer na zona ribeirinha, na praça Vasco da Gama e no Parque da Cidade João Paulo II: Dulce Pontes (dia 2 de junho), Carolina Deslandes (dia 3), Banda Sinfónica Portuguesa (dia 8), Tony Carreira (dia 16), D.A.M.A. (dia 16), Matias Damásio (dia 17) e Ana Malhoa (noite de S. João, a partir das 02h00 no Cais da Alfândega).

O ponto alto é, claro, a noite de São João, com as marchas luminosas dos Ranchos do Monte e da Praça, seguidas das atuações de ambos os ranchos e culminando com uma grande sessão de fogo de artifício. O dia 24 de junho, será marcado pela eucaristia solene, seguida da procissão em honra do padroeiro e, à noite, haverá a tradicional ida à praia e sessão de fogo preso.

"O programa conta também com o envolvimento ativo das freguesias que voltam a promover a Exposição dos Mastros de São João, de 10 a 24 de junho, na praça da República, e o Desfile de Mordomas e Etnográfico, no dia 10, na praça Vasco da Gama. Também as Cascatas, elaboradas e construídas pelos vilacondenses, darão outro brilho a par da iluminação festiva nas principais artérias da cidade", indica a Câmara de Vila do Conde em comunicado.