Ana Malhoa vai animar as Festas do Pescador

As tradicionais Festas do Pescador estão de volta a Albufeira para animar o primeiro fim de semana de setembro - dias 6, 7 e 8. Pelo palco da Praça dos Pescadores vão passar Herman José & Big Band, Ana Malhoa e o já habitual Festival de Folclore. O evento conta ainda com cerca de 20 associações locais que vão confecionar petiscos e gastronomia tradicional.

Na primeira noite, sexta-feira, o palco vai estar preenchido com o espetáculo de Herman José & Big Band, onde o comediante vai fazer renascer algumas das suas personagens mais conhecidas, como o Senhor Feliz, o José Estebes, o Serafim Saudade e o Nelo, recuperando também a sua vertente de músico.





Essa noite conta ainda com a música popular portuguesa de Tomás Faísca e Banda. No sábado o evento é dedicado ao XXIII Festival de Folclore de Albufeira com os ranchos de vários pontos do País. No domingo, o grupo ‘José Praia e Aquaviva’ protagoniza a primeira parte do espetáculo da noite, que irá fechar com Ana Malhoa e as suas sonoridades de reggaeton.