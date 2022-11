Ana Moura ‘abre’ as portas da nova casa

Foi num período em que se sentia “oca” e “triste”, que Ana Moura começou a construir o seu novo disco ‘Casa Guilhermina’, esta sexta-feira editado. O álbum foi apresentado pela cantora, quarta-feira, no Cinema S. Jorge, em Lisboa e esta sexta-feira num pequeno showcase nos Armazéns do Chiado, em Lisboa. O primeiro grande concerto ao vivo, contudo, está agendado para dia 25 no Capitólio, no âmbito do Festival Super Bock em Stock.









Ana Moura já andava em estúdio a gravar novos temas, quando “um dia, numa ida à casa de banho”, como relata, “comecei a cantar o ‘Nossa Senhora das Dores’ da minha madrinha do fado Maria da Fé, em tom de lamento, quase como um mantra, que se apoderasse de mim para poder trazer algo para o que estava a fazer. Este disco começa com esta música”, conta a fadista. De trás já vinha também “uma insatisfação minha de há uns anos, porque eu andava a fazer digressões por todo o lado e tinha pouco espaço para mim, para perceber onde me encontrava ou espaço para conhecer pessoas que me deixassem apaixonada e estimulada. Andava numa roda viva”, termina.

E foi num regresso ao passado e às suas próprias memórias que Ana Moura encontrou o fio condutor do novo trabalho ou não fosse ‘Casa Guilhermina’ uma homenagem à avó, “forte, doce, sensível e determinada”. Esta é uma casa onde todas as divisões têm a sua sonoridade, da mais dançante na sala, às andorinhas do jardim, até à parte mais íntima que são os quartos”. No fundo, “todos os universos musicais que me fazem vibrar”, diz. E desde esta sexta-feira, as portas desta casa estão abertas.