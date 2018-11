Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

André Rieu marca novo concerto em Lisboa com quatro datas anteriores esgotadas

Bilhetes para a nova data já estão à venda.

14:12

Os quatro concertos do violinista André Rieu, entre 13 e 16 de março, na Altice Arena em Lisboa estão esgotados, tendo sido esta quarta-feira anunciada mais uma data extra, a 29 de março.



"Com quatro datas esgotadas em menos de um mês [13, 14, 15, e 16 de março], o violinista e maestro holandês agendou uma nova data em Portugal a 29 de março, na mesma sala", refere a promotora Ritmos & Blues, num comunicado esta quarta-feira divulgado.



Os bilhetes para a nova data já estão à venda.



André Rieu tornou-se assim no "artista em nome próprio com mais concertos consecutivos na Altice Arena, mais que Roberto Carlos, Adele, Metallica, Tony Carreira, Madonna, Muse, Roger Waters, Michael Bublé e U2".



André Rieu, de 69 anos, violinista, maestro e fundador da Johann Strauss Orchestra, já vendeu ao longo da carreira "40 milhões de CD e DVD e os seus concertos ao vivo atraem mais do que 600 mil pessoas por ano, vendendo mais bilhetes do que Bruno Mars, AC/DC ou Rihanna".