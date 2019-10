Angelina Jolie volta aos cinemas ainda mais ‘Maléfica’

Maléfica’ está de volta às salas, agora com o subtítulo ‘Mestre do Mal’, com Angelina Jolie a retomar um dos papéis que melhor lhe assentaram na carreira.O segundo filme da história revista da Bela Adormecida – cuja bruxa não é assim tão má quanto isso – tem, aliás, um elenco ainda mais impressionante do que o primeiro. Ao lado de Jolie e de Elle Fanning (que retoma o papel da princesa Aurora), estão Michelle Pfeiffer, Sam Riley, Chiwetel Ejiofor, Robert Lindsay e Lesley Manville – juntando assim vedetas americanas com grandes vultos do teatro britânico.A história é simples: Aurora é pedida em casamento pelo jovem príncipe Phillip (Harris Dickinson), mas a notícia enfurece Maléfica.Na tentativa de alcançarem a paz familiar, o rei John e a rainha Ingrith marcam um jantar para celebrar o enlace, mas a coisa não vai correr nada bem e o filme vai terminar com uma sucessão de monumentais batalhas, com efeitos sonoros e visuais esmagadores.Mesmo que o enredo do filme pareça menos consistente do que o do primeiro, esta ‘Maléfica: Mestre do Mal’ promete fazer um bom resultado de bilheteira. A primeira aventura encaixou 688 milhões de euros a nível mundial.Michelle Williams, Julianne Moore e Billy Crudup formam um triângulo amoroso improvável neste drama intenso assinado por Bart Freundlich.Um assalto a um banco corre mal porque há um traidor na equipa. Só que o assaltante perdeu a memória... Um filme de ação com Bruce Willis.Obra de animação que nos entretém com a história do Abominável Homem das Neves que aparece, misteriosamente, no terraço de um prédio de Xangai.