Angola pode pedir devolução de arte a Portugal

Autoridades angolanas estarão a fazer o levantamento de obras originárias de Angola e que devem voltar ao país.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

As autoridades angolanas estarão a fazer um levantamento das peças artísticas originárias daquele país e que se encontram em Portugal, muitas das quais em museus nacionais, geridos pela Direção-Geral do Património Cultural (DGPC).



Segundo o jornal ‘Expresso’, a ideia será pedir a restituição das obras trazidas de Angola, tal como tem vindo a acontecer com outros países.



Há quatro anos a Grécia pediu, numa operação muito mediatizada, a devolução dos frisos do Parténon que estão no Museu Britânico, em Londres, Inglaterra, e o Egito há muito que reclama a devolução da cabeça de Nefertiti, que está em Berlim, na Alemanha, bem como das múmias expostas no Museu do Louvre, em Paris, França.



A questão ganhou força no ano passado, quando o presidente francês Emmanuel Macron anunciou, numa universidade africana, que em cinco anos esperava ver reunidas "as condições para a restituição temporária ou definitiva do património africano a África".



Entre os objetos passíveis de figurar no pedido de devolução a Portugal estão várias obras atualmente expostas no Museu de Etnologia, em Lisboa.



Aí encontram-se, por exemplo, as famosas bonecas do sudoeste de Angola, mas também máscaras, cestarias, cerâmicas e objetos de uso quotidiano, em exposição para para deleite dos olhos nacionais e dos turistas.



O CM contactou a DGPC, mas fonte deste serviço da administração estatal disse que "não vai comentar a notícia".