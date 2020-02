Angola quer obras devolvidas

O governo angolano já tem uma comissão constituída a trabalhar no inventário das peças do seu património levadas do país que quer que sejam devolvidas. Os peritos angolanos já sinalizaram algumas obras e sabem que as mesmas estão espalhadas por países como Portugal, França, Bélgica ou Estados Unidos da América.Aguinaldo Cristóvão, secretário de Estado da Cultura de Angola, confirmou a criação desta comissão, adiantou que ainda não houve contacto com o Ministério da Cultura português, liderado por Graça Fonseca, e que o assunto está ainda a ser tratado no campo diplomático.Na lista estão, por exemplo, "as machadinhas polidas do Neolítico" e "peças de arte tchokwe", que constam do espólio do Museu Nacional de Etnologia. Mas há muitas mais peças que deverão ser reclamadas, isto apesar de, em Portugal, não ter sido feito, até agora, qualquer levantamento das peças trazidas das ex-colónias.Com uma rede de 14 museus a serem renovados em Angola, este Estado africano vai avançar com os pedidos de restituição de peças a várias entidades públicas e a três privadas em Portugal, que para já não foram reveladas, e de muitas outras em países europeus e nos EUA.Ao, o Ministério da Cultura (MC) diz nada saber sobre o tema: "Não existe qualquer pedido de restituição de obras junto do MC."A deputada do Livre Joacine Katar Moreira e o grupo parlamentar do PAN querem incluir na votação do Orçamento do Estado 2020 uma proposta para restituir às ex-colónias obras que estão em museus nacionais.Fonte oficial do Ministério da Cultura, de Graça Fonseca, disse aoque o Governo respeitará "o resultado da votação da proposta que será apresentada na Assembleia da República".O cisma da deputada do Livre surge no seguimento da discussão que tem ocorrido em França, após o Relatório Savoy-Sarr, que sustentou a decisão do presidente Macron de devolver 46 mil obras às ex-colónias.