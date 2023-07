Mais de 30 mil pessoas já viram ‘O Diário de Anne Frank’, que o encenador Marco Medeiros dirigiu no palco do Teatro Trindade, em Lisboa, mas o espetáculo – protagonizado por Beatriz Frazão, no papel titular – vai voltar, a pedido do público. Desta feita, fará nova temporada no Teatro Maria Matos.



“Quando saímos de cena havia filas de pessoas em lista de espera para comprar bilhetes”, revela Marco Medeiros ao CM.









