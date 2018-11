Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

António Costa escreve carta sobre as touradas

Primeiro-ministro diz-se contra os espetáculos tauromáquicos mas defende a liberdade de cada um.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

António Costa respondeu a Manuel Alegre: o histórico socialista tinha-lhe escrito uma carta aberta, em defesa da tourada, e o primeiro-ministro respondeu do mesmo modo, dizendo-se contra as corridas de touros, mas defendendo, neste assunto, a opinião de cada um.



"Como homem de Liberdade, tem de respeitar os cidadãos que, como eu, rejeitam a tourada como manifestação pública de uma cultura de violência ou de desfruto do sofrimento animal", escreveu António Costa a Alegre, acrescentando que o "choca" que a estação pública exiba touradas, mas que "não ocorre proibir a sua transmissão". Da mesma forma, adiantou que prefere "conceder a cada município a liberdade de permitir ou não a realização de touradas no seu território à pura e simples proibição legal", considerando "extemporâneo um referendo sobre a matéria".



A discussão foi suscitada pela ministra da Cultura, Graça Fonseca, que anunciou na semana passada querer manter em 13% a taxa do IVA cobrado às corridas de touros, enquanto reduz a de outros espetáculos.



Manuel Alegre considera que a medida atenta contra "o pluralismo, a tolerância, o respeito pela opinião do outro" e pediu a Costa, que enquanto autarca deu a Medalha da Cidade ao forcado José Luís Gomes, que intercedesse a favor da tauromaquia. Também aqui o primeiro-ministro respondeu à letra. "Será ilegítimo distinguir entre diferentes géneros de espetáculos? Não", escreveu, mostrando estar ao lado da nova ministra.