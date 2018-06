Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

António Costa festeja este sábado à noite o São João entre Vila Nova de Gaia e o Porto

Primeiro-ministro participa nos festejos junto dos respetivos presidentes de câmara.

Por Lusa | 20:13

O primeiro-ministro, António Costa, participa este sábado nos festejos de São João entre Vila Nova de Gaia, onde janta, e o Porto, onde assiste ao fogo-de-artifício, junto dos respetivos presidentes de câmara.



Segundo disse António Costa à agência Lusa, primeiro irá jantar em Gaia com o autarca socialista Eduardo Vítor Rodrigues e, depois, assistirá ao espetáculo pirotécnico-musical de quase 20 minutos no Porto, autarquia presidida pelo independente Rui Moreira.



António Costa falava à chegada à sessão de cumprimentos entre os autarcas de Gaia e do Porto, uma tradição iniciada em 2014, e que se realizou no tabuleiro inferior da ponte Luiz I, como que a meio do rio que separa os dois concelhos.



O primeiro-ministro assistiu este sábado pela primeira vez à sessão de cumprimentos, embora esta já seja a sua quarta participação 'oficial' na celebração da noite de São João.



Em 2014, como presidente da Câmara de Lisboa, António Costa esteve no Porto, ao lado do independente Rui Moreira, que celebrou com o PS uma coligação pós-eleitoral na sequência da vitória das autárquicas de 2013.



O independente e os socialistas romperam o acordo em maio de 2017, tendo apresentado candidaturas separadas às autárquicas daquele ano. Rui Moreira gere atualmente a Câmara do Porto com maioria absoluta.



Em 2015, Costa celebrou o São João em Gaia, como secretário-geral do PS, na companhia do autarca socialista Eduardo Vítor Rodrigues.



Um ano depois, em 2016, Costa regressou ao Porto para o São João, já como primeiro-ministro. Jantou e assistiu ao fogo-de-artifício ao lado de Rui Moreira e do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.



Nesse ano, Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa deslocaram-se até à Avenida dos Aliados a pé, na companhia da líder do CDS-PP, Assunção Cristas.