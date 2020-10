António Costa recusa uma cultura parada

Quando ainda muito se fala da crise do setor da cultura, um dos mais afetados pela pandemia, António Costa defendeu ontem que a atividade cultural "não pode parar", devendo prosseguir adaptada aos constrangimentos provocados pela Covid-19. "Como em tudo na vida, não podemos parar, temos de continuar, embora adaptados a esta realidade que temos de enfrentar", reforçou.

Nos jardins de São Bento, na residência oficial do primeiro-ministro e após ter inaugurado a exposição de obras de arte contemporânea de artistas portugueses da Coleção Figueiredo Ribeiro no âmbito da iniciativa ‘Arte em São Bento’, criada em 2017, António Costa defendeu ainda a criação de uma rede de municípios ao nível da arte contemporânea. Neste contexto, elogiou mesmo o investimento que tem sido realizado por muitas autarquias "na aposta no trabalho cultural".

Este ano, a iniciativa ‘Arte em São Bento’ apresenta uma seleção de obras de 40 artistas provenientes da Coleção Figueiredo Ribeiro, com curadoria de Ana Anacleto e João Silvério, cobrindo um período de 50 anos da produção artística portuguesa contemporânea.

A iniciativa ‘Arte em São Bento’, que procura passar a mensagem de que a residência oficial do primeiro-ministro "é uma casa que pertence aos portugueses", disse, foi criada em 2017 para "afirmar a vitalidade da produção artística nacional e o seu contributo para projetar a imagem do País inovador".