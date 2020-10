Começou por ser lançado no mercado com uma tiragem modesta de 5 mil exemplares - ainda assim muito para uma época em que ninguém sabia o que era esta coisa do rock cantado em português - mas acabou a vender 30 mil . O single ‘Cavalos de Corrida’, dos UHF, o primeiro tema de rock nacional a ter atingido um galardão musical (disco de prata), assinala hoje 40 anos sobre a 1ª edição, a 16 de outubro de 1980.









Alguns ainda quiseram dar-lhe uma leitura polémica, defendendo tratar-se de um tema sobre a heroína, mas afinal fala “da vida das cidades e de como nós somos todos diariamente cavalos de corrida à procura de cumprir horários na azáfama das grandes metrópoles”, explica António Manuel Ribeiro, que não tem dúvidas quanto às razões que fizeram da canção um sucesso.

“Numa altura em que a música de intervenção já não estava a produzir grandes discos, apareceram uns gajos, os UHF e o Rui Veloso, com uma linguagem nova no momento certo a falar para a juventude”. Hoje, diz, “é uma canção intemporal e intergeracional”. “Tem uma força para lá do que alguma vez pude imaginar. Surpreende-me ver adolescentes a vibrar ainda hoje com esta música.”

2500



foi o número de vezes que os UHF terão tocado ‘Cavalos de Corrida’ ao longo da carreira, pelas contas de António Manuel Ribeiro. “No princípio tocávamos muitas vezes esse tema a abrir e a fechar o concerto e ainda no encore”, justifica.





Rock da Margem Sul



Os UHF formaram-se na Costa de Caparica, em Almada, em 1978. Em novembro desse ano realizam o primeiro concerto no Bar É, em Lisboa. Lançaram a primeira gravação, ‘Jorge Morreu’ em 1979. Gravaram 15 discos ao longo da carreira.