António Pires dirige Maria Rueff numa tragédia

O encenador António Pires diz que nunca a tragédia ‘Troianas’, de Eurípides, lhe soou tão atual quanto agora, quando parece estarmos "à beira de novos e mortíferos conflitos", entregues aos "mandos e desmandos de novos donos do mundo cuja ação não nos merece confiança".O espetáculo, programado há quatro anos pela companhia Teatro do Bairro, estreia amanhã no Museu Arqueológico do Carmo, em Lisboa, tem uma tradução nova (de Luísa Costa Gomes) e Maria Rueff no papel de protagonista."Sempre que vi esta peça levada à cena pareceu-me que o texto devia ser mais simples, mais direto, mais bruto. Que as palavras deviam ser mais puras. A Luísa (Costa Gomes) achou o mesmo e a nossa versão tem esse espírito", explica António Pires."Quanto à Maria Rueff, é uma das atrizes satélites desta companhia e, como acho que a tragédia e a comédia se tocam, soube, desde logo, que seria perfeita para este papel. Pela força que tem, pelo nervo, pelo ritmo... A Maria tem a capacidade de estar no limite e isso era o que se pretendia na peça."‘Troianas’ evoca a Guerra de Troia da perspetiva feminina: a forma como as mulheres prisioneiras são encaradas, como despojos de guerra, pelos exércitos vencedores. "A peça mostra como as razões para fazer a guerra são mesquinhas e como os seus efeitos são demasiado horríveis para serem tolerados", conclui António Pires.Este hino antibélico, nas ruínas do Carmo, é para ver na capital até 17 de agosto.