António Prates já é cavaleiro de alternativa

Inserida nas Festas de São João, realizou-se no sábado, 22 de junho, na praça de toiros de Alcochete, a alternativa do cavaleiro António Prates.

Num cartel que integrava também os cavaleiros António Telles e Francisco Palha, os grupos de forcados amadores de Coruche e de Alcochete, sendo os toiros da ganadaria António Charrua.

Sob a direção de Lara Gregório de Oliveira, auxiliada pelo veterinário Jorge Moreira da Silva, o espectáculo começou com a cerimónia de alternativa.

O cavaleiro José Prates, cavaleiro retirado e pai de António Prates, concedeu a alternativa a seu filho, com o testemunho de Telles e Palha. Era preferível ter visto o cavaleiro José Prates com casaca e tricórnio do que com trajo curto. António Prates parou bem o seu 1º toiro e deixou ferragem regular (muito dispersa), embora com boas preparações.

O cavalo foi atingido quando ladeava e houve alguns momentos de muito apuro. No 6º e último da noite, António Prates esteve mais sereno e cravou excelente ferragem curta que fez levantar o público.

O veterano e categorizado António Telles esteve ao seu nível em qualquer das suas duas lides. Boas preparações, ferros bem colocados e remate das sortes dentro dos cânones da lide a cavalo.

Outra grande atuação do Mestre da Torrinha, que executou muito bem a "sorte da morte", sorte um pouco em desuso.

Francisco Palha esteve bem no 3º da noite, em especial com a ferragem curta, seria porém no 5º que Francisco Palha mostrou a sua categoria e a boa forma em que se encontra. Ferros muito bem preparados, bem cravados em sortes rematadas com categoria. Uma boa atuação do jovem cavaleiro. Os cavaleiros não tiveram tarefa fácil perante os pesados e bravos toiros de Charrua, mas foram os forcados que tiveram de recorrer a toda a sua força e coragem para se fecharem.

Pelo grupo de Coruche pegaram Tiago Gonçalves, à 2ª; António Tomás, à 2ª, numa grande pega e o cabo José Macedo Tomás, à 1ª, mas recusou a volta a arena. Pelos de Alcochete pegaram Manuel Pinto, grande pega; Manuel Teixeira Duarte, outra grande pega e o cabo António Manuel Cardoso, excelente pega. O público saiu satisfeito de um bom espectáculo e bem dirigido.