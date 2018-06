Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

APEL reage a acusações de racismo por parte de voluntária

Voluntária terá perturbado a discussão em torno do livro ‘Racismo no País dos Brancos Costumes’, de Joana Gorjão Henriques.

10:21

A Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL) emitiu ontem um comunicado em que "repudia" o incidente ocorrido no sábado durante um debate na Feira do Livro de Lisboa.



Uma voluntária da APEL terá perturbado a discussão em torno do livro ‘Racismo no País dos Brancos Costumes’, de Joana Gorjão Henriques (Tinta da China), com comentários racistas.



"A APEL não se revê de nenhum modo na atitude assumida pela sua colaboradora"e "tomou medidas para evitar a repetição de incidentes deste teor", lê-se no comunidado.