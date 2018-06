Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Apoio à indústria da produção de cinema em Portugal

Produtoras estrangeiras vão ter mais vantagens em filmar no nosso País.

Por Sónia Dias | 10:57

O Governo quer incentivar a produção de cinema internacional em Portugal com a criação de um fundo gerido pelo Turismo de Portugal em articulação com o Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA), de acordo com o diploma terça-feira publicado em Diário da República.



Com um capital inicial realizado de 30 milhões de euros, o Fundo de Apoio ao Turismo e ao Cinema, que vem substituir o benefício fiscal à produção de filmes em território nacional, pode ir até aos 50 milhões, incluindo 20 milhões provenientes de reembolsos de beneficiários de fundos europeus.



Prevê-se que dez milhões de euros sejam canalizados para captação de grandes eventos internacionais, outros dez milhões para o apoio às empresas e mais dez milhões para a produção cinematográfica e captação de filmagens.



Em entrevista à Lusa, o presidente do ICA, Luís Caby Vaz, revelou que este ano já recebeu pedidos para dez projetos, oriundos de países como Espanha, França, Bélgica, Índia e Alemanha, em que há a expectativa de que os Estados Unidos também se interessem por filmar em território nacional.