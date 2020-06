Apoio para precários da cultura ainda é "insuficiente"

O Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, Audiovisual e dos Músicos (CENA-STE) considera que o apoio extra de 1314 euros, em três prestações, para os precários da cultura, anunciado na quinta-feira pelo primeiro-ministro, ainda é "insuficiente, mas admite que é o caminho".



O objetivo é, diz o dirigente Rui Galveias, "repor os rendimentos das pessoas na totalidade ". Na quinta-feira, o sindicato organizou a manifestação ‘Parados, Nunca Calados’, que juntou milhares de pessoas em Lisboa (a praça do Rossio recebeu, entre as 18h00 e as 20h00, mais de 1500 pessoas), Porto e Faro, à qual se associaram cerca de 80 profissionais de Viana do Castelo.

