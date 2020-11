Aprovado alargamento da gratuitidade dos museus aos domingos e feriados

Os deputados aprovaram esta segunda-feira uma proposta de alteração ao Orçamento do Estado para 2021 (OE2021) do PCP que alarga a gratuitidade da entrada nos museus, palácios e monumentos nacionais aos domingos e feriados no próximo ano.

"Em 2021, o Governo adota as medidas necessárias para o alargamento da gratuitidade da entrada em todos os Museus, Palácios e Monumentos Nacionais sob tutela da Administração Central, aos domingos e feriados para todos os cidadãos residentes em território nacional", lê-se na proposta aprovada com os votos favoráveis do PS, BE, PCP, PAN e Chega e os votos contra do PSD, CDS e Iniciativa Liberal.

A proposta prevê ainda que a estas entidades "é garantida a transferências das verbas correspondentes à redução de receita de bilheteira".