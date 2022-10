Castelo de PredjamaO fantasma deste castelo da Eslovénia é do cavaleiro Erasmo de Predjama, que durante um ano resistiu às tropas do império Austro-Húngaro, escondido na imensa galeria de grutas atrás do castelo esculpido na rocha com mais de 120 metros de altura.



Uma música espetralO espetro do ‘flautista solitário’ assombra o Castelo de Edimburgo, na Escócia.









Ver comentários