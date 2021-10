Ao minuto Atualizado a 19 de out de 2021 | 12:00

11:54 | 19/10 "Mudou a história de Portugal": Marcelo Rebelo de Sousa homenageia Aristides de Sousa Mendes O Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa homenageia Aristides de Sousa Mendes. O chefe de Estado destaca a diversidade de personalidades homenageadas no Panteão.



Marcelo Rebelo de Sousa recorda o percurso notável de Aristides que "mudou a história de Portugal" e projetou o País mundialmente.



11:37 | 19/10 "Obedeceu à sua consciência": Eduardo Ferro Rodrigues homenageia Aristides de Sousa Mendes O presidente da Assembleia da República Eduardo Ferro Rodrigues homenageia Aristides de Sousa Mendes. Ao longo do seu discurso, realçou os passos dados por Aristides de Sousa Mendes para que recebesse homenagens de Panteão Nacional.



Ferro Rodrigues sublinhou que Aristides "obedeceu à sua consciência" e defendeu que "são muito raras as pessoas que arriscam a sua liberdade e segurança" em prol dos outros.



"Sempre me emocionei com a enorme coragem de Aristides de Sousa Mendes", afirma Ferro Rodrigues.



11:03 | 19/10 Margarida Magalhães Ramalho dá início à cerimónia A investigadora Margarida Magalhães Ramalho dá início à cerimónia com um elogio fúnebre a Aristides de Sousa Mendes.



"Este é um dia muito feliz do qual estou muito grata por fazer parte", começa por dizer. "Milhares de pessoas devem-lhe a vida, milhares de famílias existem graças a ele", afirma.



Margarida Magalhães Ramalho afirma que "se é preciso coragem para cumprir ordens", também é preciso desobedecer-lhes de acordo com a consciência e foi isso que Aristides fez e que lhe valheu o reconhecimento mundial que possui nos dias de hoje.



"Escutou a voz da consciência" quando emitiu dezenas de milhares de vistos, disse a historiadora.



Estima-se que pelo menos 10 mil pessoas entraram em Portugal graças ao ato de desobediência ao regime do antigo regime, aponta Margarida Magalhães Ramalho.



Aristides nunca se terá arrependido das suas ações, concluiu a historiadora.

10:36 | 19/10 Começa a cerimónia de concessão de honras no Panteão Nacional A cerimónia de concessão de honras acontece 67 anos após a morte do antigo cônsul de Portugal em Bordéus, França, que salvou milhares de judeus e outros refugiados do regime nazi, durante a Segunda Guerra Mundial.



Aristides emitiu vistos à revelia das ordens do Governo de António de Oliveira Salazar, o que lhe valeu a expulsão da carreira diplomática. Acabaria por morrer na miséria.



Decorre esta terça-feira, a partir das 10h30, a cerimónia de concessão de Honras de Panteão Nacional a Aristides de Sousa Mendes, antigo cônsul de Portugal em Bordéus que salvou milhares de vidas do Holocausto.A cerimónia conta com as intervenções do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, do presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, e da investigadora Margarida de Magalhães Ramalho.