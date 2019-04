Arranca temporada tauromáquica no Campo Pequeno

Espetáculo é na sexta-feira, dia 12 de abril.

Por Joaquim Tapada | 20:09

No próximo dia 12 de abril, às 21h45, o Campo Pequeno, em Lisboa, abre as suas portas para a realização do primeiro espetáculo da temporada, que tem lugar extraordinariamente à sexta-feira porque na véspera, quinta-feira, realiza-se no Estádio do Benfica o jogo Benfica-Eintracht Frankfurt para a Liga Europa.

O cartaz é muito atrativo, com os cavaleiros António Telles, Rui Fernandes e Duarte Pinto; os forcados dos grupos de Montemor, comandados por António Vacas de Carvalho; e os de Vila Franca, com o cabo Vasco Pereira. Os toiros pertencem à prestigiada ganadaria Dr. António Silva, no ano do 75º aniversário da sua fundação.

Sendo a inauguração da temporada em Lisboa e com um cartel tão valoroso, todos esperam uma grande assistência, tanto mais que os aficionados querem demonstrar, apesar das vozes anti-taurinas, que a Festa de Toiros está bem viva e resiste a todos os ataques por mais soezes que sejam.

Na bonita praça do Campo Pequeno não há os problemas de mau tempo que tornem impraticável a arena, como sucedeu no último fim de semana, em que foram anulados diversos espetáculos por causa da chuva. Tudo se conjuga, pois, para um grande espetáculo tauromáquico, com a vantagem de preços reduzidos e facilidades para o público.