Arte e emoção nas corridas de touros da Nazaré

Os espetáculos tauromáquicos estão de regresso à Nazaré e, para este mês, estão previstas três corridas. Já no próximo sábado, dia 6, realiza-se a segunda corrida de touros de verão da Praça do Sítio da Nazaré, com atuações dos cavaleiros João Moura Jr., Marcos Bastinhas e Luís Rouxinal Jr., perante touros de Passanha. Do cartaz fazem ainda parte os Forcados Amadores de Montemor e de Vila Franca de Xira.Já no sábado seguinte, dia 13, realiza-se a primeira grande corrida Correio da Manhã. Um espetáculo misto, com os cavaleiros António Telles, Manuel Telles Bastos, António Telles Filho e Tristão Telles Queiroz, e os espadas Joaquim Ribeiro Cuqui e Diogo Peseiro. Os touros são de José Luís Cochicho. Pegas a cargo dos Amadores de Santarém e Coruche. No dia 20 tem lugar a segunda grande corrida do CM, com os cavaleiros Luís Rouxinol, Sónia Matias, Ana Batista, Emiliano Gamero, Francisco Núncio e Joaquim Brito Paes. Haverá ainda concurso de pegas, com os Amadores do Ribatejo, Cascais e Coimbra, e de ganadarias (seis). Todos os espetáculos têm início às 22h15 e bilhetes a 10 euros.Hoje, no Campo Pequeno, em Lisboa, tem lugar a tradicional Corrida de Homenagem ao Emigrante e ao Turismo, com os cavaleiros Rui Salvador, M. Telles Bastos, Emiliano Gamero, Andrés Romero, Miguel Moura e António Prates, para touros de Vinhas. Forcados da Moita, Arronches e Académicos de Elvas. A partir das 21h45.