Arte invade casa do chefe de Governo

A partir deste sábado, o Palácio de São Bento, em Lisboa, tem um novo motivo de interesse. Uma exposição com 85 obras que mostram traços da cultura material portuguesa abre ao público, inaugurando uma nova iniciativa de arte na residência oficial do primeiro-ministro.A exposição resulta de uma ideia que António Costa teve em 2019 e que levou à assinatura de uma parceria com o Museu do Design e da Moda.‘Design em São Bento - Traços da Cultura Portuguesa’ apresenta peças de diferentes naturezas - mobiliário, luminária, objetos decorativos, alfaias agrícolas, tapeçarias, peças científicas - do século XII ao XXI, e de artistas tão diversos como Bordallo Pinheiro, Vhils, Almada Negreiros, Daciano da Costa ou Maria Keil, só para citar alguns dos mais populares.As obras "espelham um entendimento de design muito abrangente", explica a curadora Bárbara Coutinho, diretora do MUDE. Prova disso é o uso de materiais como o vidro, a pedra, a tapeçaria ou a cortiça, o que dá uma visão da portugalidade num sentido mais amplo.As obras expostas foram ainda escolhidas de acordo com critérios de conforto e funcionalidade para quem vive e trabalha na residência, sem esquecer a componente de design de interiores. Para construir ‘Design em São Bento’ foi pedida colaboração a municípios, museus, empresas, designers e coleções privadas.A mostra está patente até junho de 2021, e abre ao público, com visitas guiadas (das 11h00 às 13h00), nos primeiros domingos de cada mês.