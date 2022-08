António Mendanha e os filhos, Vânia e Nuno, escultores de Forjães, concelho de Esposende, foram os autores do monumento que eterniza a lenda francesa do motociclismo Fabrice Miguet, conhecido por Mig, no centro da localidade de Chambois, na região da Normandia, França.



A escolha desta família de escultores deveu-se à qualidade da proposta apresentada e, muito em particular, ao monumento ao motociclista que criaram em 2013 para o clube Motogalos e que, nesse ano, foi colocado numa das rotundas do centro da cidade de Barcelos.









