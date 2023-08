Celina da Piedade, Duarte, Mallu Magalhães, Nancy Vieira, Oumou Sangaré e Pedro Mafama são alguns dos artistas que integram a programação musical da 5.ª edição da iniciativa Artes à Rua que toma conta de Évora entre os próximos dias 5 e 10 de setembro. A iniciativa, que decorre sob os temas ‘A descolonização do pensamento’ e ‘A Igualdade de Género’, vai contar com 280 artistas de 11 países e regiões de todo o mundo.





Durante o evento, as praças e as ruas de Évora “são lugares de afetos e fruição de músicas de muitos lugares do Mundo, que resultam de muitas tendências estéticas, que dialogam com as tradições, resgatando-as do fundo do tempo, numa dinâmica permanente de construção da identidade dos povos”, faz saber o município, em comunicado. O programa integra música oriunda de lugares como o Afeganistão, Angola, Argentina, Brasil, Cabo Verde, Espanha (Galiza e País Basco), Guiné-Bissau, Mali, Moçambique e Portugal. O evento, no entanto, estende-se para além da música e, diariamente, dará lugar a conversas, teatro, literatura, dança, novo circo e mostras de artes visuais.