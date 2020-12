As medidas de combate à pandemia de Covid-19 provocaram prejuízos de cerca de 4,8 mil milhões de euros na cultura portuguesa, em termos de volume de negócios. O número é transversal às diferentes áreas, dos editores e livreiros às artes de palco, dos cinemas e museus aos promotores de festivais, tendo por referência os números divulgados esta semana pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), para a Cultura em 2019.









O setor livreiro sofreu uma queda abrupta, registando perdas no valor de 23,3 milhões de euros face a 2019 (de 102,2 milhões para 78,9 milhões). Foi, também, o ano em que os portugueses menos vezes foram ao cinema. Segundo os dados do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA), o setor registou, até novembro, uma quebra de 74% em receitas de bilheteira (19,7 milhões de euros).

O verão decorreu sem os festivais de música, com um prejuízo de cerca de 1,6 mil milhões de euros. O mercado dos espetáculos registou uma quebra de 87% entre janeiro e outubro, com as duas principais plataformas de venda de bilhetes em Portugal, a Ticket Line e a Blue Ticket, a alertarem para quebras superiores a 80% nas suas operações e uma perda de faturação entre 78% e 90%.



Crise mundial



UNESCO estima que se tenham perdido dez milhões de postos de trabalho no setor da cultura em 2020. A indústria musical terá sofrido uma perda superior a 8 mil milhões de euros em patrocínios, enquanto o mercado editorial mundial caiu 7,5% devido à pandemia da Covid-19.





União Audiovisual



Em três semanas, a Uncancel Collection conseguiu, através do leilão de merchandising de eventos cancelados ao longo do ano e da colaboração de vários parceiros, angariar 20 mil euros para apoiar a União Audiovisual, que ajuda cerca de 250 famílias.