Artista expõe 'Manguito' em frente ao Palácio de Belém

O artista Carlos Oliveira expôs esta segunda-feira, às 7h30 da manhã, um ‘Manguito’ de dois metros de altura em frente ao Palácio de Belém, em Lisboa.



A obra, afirma o artista em comunicado, é um "ato de manifestação e arte, de sensibilização e revolta com a incerteza generalizada da população" e expressa "descontentamento e indignação" num gesto popular e inspirado na figura do ‘Zé Povinho’ de Bordalo Pinheiro.







Carlos Oliveira criou a peça em 2014, com uma maquete de doze centímetros de altura que mais tarde transformou na obra agora exposta, com mais de dois metros de altura. O 'Manguito' contou com a pintura da dupla Malibu Ninjas.



