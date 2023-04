A Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia anunciou ao final da tarde de ontem que o cartoonista Onofre Varela decidiu retirar o cartoon que estava exposto na Bienal Internacional de Arte Gaia, após críticas da Comunidade Israelita de Lisboa (CIL). A obra retrata Adolf Hitler com uma estrela de David ao peito e a legenda: "Israel trata os Palestinos com o mesmo desrespeito com que Hitler tratava os judeus".









