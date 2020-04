Artistas apelam ao Facebook e Google criação de fundo de apoio a projetos culturais

Mais de uma centena de artistas e entidades lançaram um manifesto a apelar ao Facebook e à Google para que criem "um fundo de apoio à concretização de projetos culturais". O documento sugere ainda "a possibilidade de se promoverem gratuitamente conteúdos nestas plataformas através de um plafond mensal que lhe possa ser atribuído". Entre os subscritores estão, por exemplo, os músicos Lena D’Água, Noiserv, Tó Trips e Paulo Furtado (The Legendary Tigerman), os atores André Gago e Cristóvão Campos ou o coreógrafo Rui Horta.

Os signatários recordam que, em resposta ao confinamento social, "muitos artistas e entidades culturais começaram a investir de uma forma extraordinária em plataformas como o Facebook ou o Instagram, para ganharem a atenção do público e encontrarem soluções alternativas para levar cultura às pessoas que não passe pela via presencial, mas que são, no geral, gratuitas". Por outras palavras, "artistas e entidades culturais passaram a ser, através das suas páginas, um canal reforçado de tráfego para estas plataformas sem receberem benefício financeiro".